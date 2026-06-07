法網》茲維列夫今晚拚大滿貫首冠 科博利放手一搏當攔路虎

茲維列夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽男單決戰，台灣時間今晚9點登場，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）第4度問鼎大滿貫冠軍矢志圓夢；只不過義大利第10種子科博利（Flavio Cobolli）信心滿滿，也準備放手一搏當攔路虎。

本屆法網冷門連環爆，身為倖存最大咖種子，茲維列夫正是奪冠頭號熱門，29歲的他經驗豐富，曾三度屈居大滿貫亞軍，包括2020年美國公開賽、2024年法網，以及2025年澳洲公開賽，如今重返紅土大滿貫壓軸，只差最後1勝就能成為羅蘭加洛斯贏家，首捧火槍手盃一吐「四大賽皆空」的悶氣。

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「他是很棒的球員，也是很好的人。」其實茲維列夫與24歲科博利是好朋友，也認識對手的教練父親斯特凡諾（Stefano Cobolli），「他們倆都是非常好的人，很期待決賽中與他交手。這是他第一次打進大滿貫冠軍戰，我為他感到高興。但我唯一能控制的就是發揮出最佳水準。我會想辦法展現實力，努力做好每件事，這才是最重要的。」

至於科博利過往面對茲維列夫，雖以1勝3負落居下風，不過他因同胞黑馬阿納爾迪（Matteo Arnaldi）4強生病退賽，意外獲得更多休息時間，首闖大滿貫決戰的義國好手也堅稱，職業生涯最重要一役還是得靠自己，「這有時候有幫助，有時候沒幫助。或許休息將近4天太久，反而會失去節奏。我會替決賽做好準備，也知道得保持最佳狀態，才能放手一搏。」

科博利。（法新社）

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