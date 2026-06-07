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MiLB》砲轟美國經典賽國手！李灝宇扛第4棒雙安3打點 下3A狂轟猛炸

2026/06/07 07:49

李灝宇。（資料照，法新社）李灝宇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇力拚重返大聯盟，今天面對小熊3A擔任先發第4棒二壘手，敲出本季在3A第2轟，單場雙安演出。

李灝宇今天1局上首打席，面對正在投復健賽的小熊明星左投、今年美國隊經典賽國手波伊德（Matthew Boyd），相中93.4英哩外角高速球，夯出右外野方向2分砲，幫助球隊先馳得點，擊球初速96.9英哩、飛行距離349英呎。

李灝宇4局上第2打席遭到三振，5局上第3打席，李灝宇又從波依德手中敲出強勁平飛安打，擊球初速98.9英哩，再帶有1分打點。7局上最後打席李灝宇吞K，最終李灝宇4打數2安打、貢獻3分打點，自從下放3A後3場出賽，13場比賽敲4安打，包含1支二壘安打與1轟，狀況火燙，賽後打擊率0.205、攻擊指數0.629。

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