日職》徐若熙今戰DeNA提高警覺 坦言：全壘打的威脅很大

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力軟銀鷹的25歲台灣強投徐若熙，在今天下午1點和橫濱DeNA的交流戰將先發上陣，並將首次站上打擊區，他在這次作客橫濱時對球場氛圍留下很好的印象，但也提及前兩戰的自身觀察，認為對方的長打火力很強，「全壘打的威脅很大」。

徐若熙在上月31日重返一軍在福岡主場對廣島鯉魚繳出6局7K無失分好投，不但拿下本季第2勝，也展現出下二軍調整後的成果，並獲軟銀監督小久保裕紀讚賞表示：「調整回來了呢。」

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這次作客橫濱，徐若熙在接受日媒Sponichi Annex訪問時，也談到對這座球場的好感，「整座球場的氛圍都很好」。只是軟銀在前兩戰和DeNA戰成1勝1敗，前天軟銀先發投手大關友久投5局就挨10支安打（包括4發全壘打）失8分吞敗，昨先發投手前田悠伍投5局失1分奪勝，但後援投手木村光在9局下仍遭DeNA代打牧秀悟的兩分砲重擊。

因此談及對DeNA打線印象，徐若熙坦言以他的觀察感覺，陣中有不少長打型好手，「全壘打的威脅很大，我希望不要投出太甜的球。」徐若熙在前3場一軍先發吞敗時，累計遭到5發全壘打重擊，經過前役好投後防禦率也下修，目前累計5場出賽2勝3敗、防禦率5.47。

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