法網》世界排名114→21！波蘭黑馬獲5000萬獎金大翻身 幽默吐槽對手

赫瓦琳絲卡。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕24歲波蘭黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalińska）最終沒能延續驚奇，在2026年法國網球公開賽女單決賽不敵19歲俄國「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva），然而她在本屆賽事的表現，已經贏得全世界的尊敬，如今赫瓦琳絲卡世界排名暴衝至前25名，這趟灰姑娘傳奇之旅也就此改變她的一生。

赫瓦琳絲卡是本屆法網最大黑馬，成為史上首位闖進決賽的會外賽傳奇，儘管最終無緣高捧法網金盃，但靠著這次的驚奇表現，赫瓦琳絲卡從賽前世界排名114一口氣飆升至世界第21名，創下生涯最佳，同時進帳140萬歐元（約新台幣5095萬），幾乎是她過去整個職業生涯累積獎金的兩倍。

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儘管未能完成最完美的童話故事，但赫瓦琳絲卡賽後仍展現風度，在頒獎典禮致詞中以幽默的方式，向安德烈耶娃致意：「恭喜Mirra，妳真的是一位不可思議的球員，又年輕又有天賦，真是煩死了！恭喜妳和妳的團隊完成這麼出色的成就，也祝福妳未來一切順利。」

回顧自己狂飆9連勝的驚奇，赫瓦琳絲卡直呼，這是她18年來努力不懈的成果，「我經歷了很多事情才走到今天這個位置，有時候人生真的很奇妙，你只能專注做好自己的事，並相信總有一天會迎來突破，而我很開心這天終於到來了。對我來說，這絕對是難以難以忘懷的三個星期，我會一輩子銘記在心。」

赫瓦琳絲卡的人氣直線飆漲，對於未來生活可能出現的改變，她有信心自己能夠適應，也強調這已經是過去式，現在要做的就是每天全力以赴， 讓自己變更好。不過赫瓦琳絲卡目前仍不能保證取得今年溫網會內賽資格，要獲得外卡的機率也不高，但赫瓦琳絲卡表示，「我並沒有期待外卡，就且戰且走吧，我會把它視為一項挑戰。」

赫瓦琳絲卡。（法新社）

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