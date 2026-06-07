日職》若熙當心！DeNA主砲牧秀悟復出連兩戰開轟

牧秀悟。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲的軟銀鷹台灣強投徐若熙今（7日）下午1點將對橫濱DeNA先發，首要提防對象就是4日才傷癒歸隊的DeNA主砲牧秀悟，他在復出後3戰累計打擊率高達5成45且已連兩戰開轟，昨是代打轟出兩分砲，DeNA監督相川亮二已明言，今天會讓他先發。

DeNA當家二壘手牧秀悟近年是日本國家隊常客，從2023年經典賽、2024年12強到今年經典賽都有入選國手，今年球團才因他要為WBC備戰，將他原本的隊長職務交由筒香嘉智暌違7年重新出任。牧秀悟因右大腿後側肌肉拉傷，直到4日才重返一軍打線，但他當天就繳出5打數2安打3打點，前天對軟銀擔任先發2棒二壘手更繳出3安猛打賞，還包括一發兩分砲，助隊8：3贏球，昨則在9局下代打轟出兩分砲，將比數拉近成3：6，累計復出後3戰貢獻6支安打（2轟）和8分打點。

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對於牧秀悟昨代打開轟，相川亮二指出，「雖然只有一個打席，而且是代打，但他展現奮戰到最後一刻的態度。我認為他確實把那種不放棄的精神表現出來。」至於為何昨役讓他從板凳出發，相川表示純粹是考量身體狀況，但今天對軟銀3連戰最後一場，絕對會排他先發上陣。

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