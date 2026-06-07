MLB》道奇43億強投進60天傷兵名單！明星鐵捕也傳傷情臨時移出先發

葛拉斯諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天傳出壞消息，目前仍在傷兵名單明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），今天被轉進60天傷兵，預計復出之日更加延後；此外，道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）賽前也傳出傷情，被臨時移出先發陣容。

自2023年12被交易至道奇、簽下5年1.365億美元（約42.7億新台幣）約的葛拉斯諾，在5月7日投1局後傷退，進入15天傷兵名單。起初道奇認為他只會短暫缺陣，但根據《ESPN》報導，葛拉斯諾目前已經被要求停止復健，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，葛拉斯諾目前仍未達恢復投球訓練的標準。

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如今葛拉斯諾被轉進60天傷兵名單，預計最快要等到美國時間7月6日才能回歸。而相對陣容異動，道奇將27歲前大物右投福拉索（Nick Frasso）加入40人名單，但他目前仍暫時待在3A待命。本季福拉索在3A出賽11場，13局飆24K，防禦率4.85。

另外，道奇鐵捕史密斯今天對戰天使賽前也傳出傷情，被臨時移出先發名單。總教練羅伯斯透露，史密斯遭遇脖子僵硬的情況，所以讓他休息一天，明天再讓他上場，今天則由拉辛（Dalton Rushing）代替先發。31歲的史密斯本季出賽52場，打擊率0.249、攻擊指數0.720，敲出6轟、23分打點。

史密斯。（資料照，路透）

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