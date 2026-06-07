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MLB》洋基新星意外傷勢躺傷兵！「Uber司機」24小時內重返大聯盟

2026/06/07 09:20

威爾斯。（資料照，美聯社）威爾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基捕手群不到24小時內再度出現變動，根據《ESPN》報導，洋基新星捕手威爾斯（Austin Wells）因因頸椎性頭痛意外進入傷兵名單，球隊也將剛下放3A的埃斯卡拉（J.C. Escarra）叫回大聯盟。

洋基今天與紅襪之戰因惡劣天氣延賽，根據報導，總教練布恩（Aaron Boone）透露，威爾斯昨天深夜向球隊反映頸部僵硬並引發頭痛，而他在今天接受一連串診斷，包含神經科醫師進行的腦震盪測試，結果都呈現陰性，但布恩表示，威爾斯明天仍仍將針對頸部問題接受進一步檢查，「這是新症狀，到底是長期累積造成，還是昨晚突然發生，目前很難說。」

26歲的威爾斯本季表現低迷，本季出賽47場打擊三圍僅.166/.278/.255、攻擊指數0.533、wRC+54。如今威爾斯進入傷兵名單，洋基也將昨天剛被下放3A的埃斯卡拉重新叫回大聯盟。過去曾兼職Uber司機的埃斯卡拉，去年才迎來大聯盟初登場，但扮演稱職替補捕手，然而本季同樣陷入低潮，22場出賽打擊率0.177、攻擊指數0.493、wRC+38。

目前洋基將由桑契斯（Ali Sánchez）與埃斯卡拉坐鎮本壘，談到是否讓本季大爆發的「米飯哥」萊斯（Ben Rice）重拾捕手手套，布恩並未完全排除可能性，但坦言目前暫時沒有計畫，也直言如果讓萊斯經常性蹲捕，恐怕會造成他疲勞，進而影響火力；但如果是只是偶爾客串，布恩認為以萊斯的能力，還是能夠勝任。

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