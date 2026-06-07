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MiLB》怎麼了？台灣英雄沙子宸又大核爆 4.1局狂失8分吞敗防禦率破8

2026/06/07 10:11

沙子宸。（資料照，美聯社）沙子宸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家高A的台灣英雄沙子宸，本季表現持續迷航，今天先發面對道奇高A再度遭到痛擊，先發4.1局就狂失8分，吞下本季第4敗。

沙子宸去年首度升上高A，49.2局投球送出28次三振、防禦率5.62，並在休季入選經典賽台灣隊。然而本季沙子宸遭遇低潮，前9場先發投43.2局送出31K，防禦率高達7.83。今天面對道奇高A，沙子宸首局上演3上3下，2局下單局被敲2安，外加1次暴投，失掉1分。

3局下沙子宸持續遭到狙擊，包括被百大新秀第55名的摩拉雷斯（Emil Morales）敲安在內，一共被敲4安失2分。4局下開局又挨三壘安打，單局再丟2分，4局投完已經失掉5分。

5局下沙子宸續投付出代價，連續被敲2安，包含百大第36名的昆特羅（Eduardo Quintero）敲出二壘安打，之後又發生暴投，隨之而來的又是安打掉分，沙子宸留下1出局一壘有人局面退場，接替登板的隊友未能守住失分，讓沙子宸多掉1分責失。

最終運動家高A以6：16慘敗，沙子宸承擔敗投，吞下本季第4敗。此役沙子宸主投4.1局用75球有48顆好球，被敲出多達11支安打，失掉8分全是自責分，僅送出1次三振，賽後防禦率暴漲至8.63。

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