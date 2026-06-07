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中職》真朋友才懂 陳傑憲：安可有他的固執、畢竟金牛座的

2026/06/07 09:59

林安可（左）與陳傑憲（右）。（資料照，記者陳志曲攝）林安可（左）與陳傑憲（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕統一獅隊長陳傑憲昨在大巨蛋拿下單場MVP後，還不忘向在日職打拚的林安可喊話打氣，也展現兩人的好交情，其實他一直會不時打電話關心，之前接受本報採訪的一席話，更流露出「真朋友」的感性，「要安可決定一件事情，不是一件輕易的事，那他既然決定了，他就會去執行。這是我對安可的瞭解，他只要決定事情之後，就不會放棄，他有他的固執，畢竟是金牛座的。」

林安可在上月29日遭西武獅抹消一軍登錄，目前在二軍調整狀況，等待重返一軍的機會。在林安可下二軍之前，獅隊總教練林岳平就認為早有跡象，從開始坐板凳沒有先發，偶爾才上去代打一次，而從數據來看，他在5月一軍僅29個打席4支安打，單月打擊率1成67。

陳傑憲昨在大巨蛋登上MVP獎台直呼「風景好」，先是羨慕林安可去年在大巨蛋明星賽就連拿兩天MVP，後來也則向好友喊話加油，儘管他是用開玩笑的口吻虧說：「安可就是在日本太安靜，沒人吵他，才會打不出來」，但話語中都讓人聽得出關心。

在林安可5月19日過29歲生日時，陳傑憲還在社群發動態祝福「大哥 生日快樂」，而他其實很懂這位金牛座的好朋友，「每個人都有低潮的時候，總會給你打好的，況且他跳的層級那麼高。我覺得不用擔心他啦，他本來就有設定目標。」

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