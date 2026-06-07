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中職》樂天極力栽培「平鎮3星」 20歲暴力重砲最令曾總驚豔

2026/06/07 10:02

曾豪駒。（資料照，記者林正堃攝）曾豪駒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿「平鎮3星」陳佳樂、李勛傑、張趙紘，當年都在平鎮高中畢業後就投入中職季中選秀，陳佳樂在2022年第2輪獲指名，李勛傑是2023年第5輪指名，張趙紘則是2024年第1指名，2021年黑豹旗青棒賽冠軍戰3人同場先發，最終1分差險勝穀保家商奪冠。

「平鎮3星」是樂天極力栽培的新秀，本季獲得不少先發出賽的機會，對於3人特點，先談主守一壘的陳佳樂，總教練曾豪駒指出，陳佳樂屬於技巧派打者，揮棒柔軟，優點在於好球帶設定及攻擊想法滿清晰的，他是懂得比賽的選手，只是整體守備還有進步空間，例如移位、傳球臂力，另外身材如果能更精實一點，對擊球力道會有幫助。

至於本季已敲5轟李勛傑，曾豪駒表示，李勛傑進職棒已有很明確想法，就是先提升身體素質，剛進球隊就建立訓練課表強化身體素質，未來朝3、4、5棒的方向發展，他會選球，只是有時候太被動了，出棒不夠果斷，造成好球可以去攻擊而沒有去攻擊，這部分是他要努力的地方。

李勛傑身高188公分、體重105公斤，身材條件出眾，曾豪駒強調，李勛傑一壘和外野守備都可以勝任，只是需要一點時間，他對於左、右打擊球「旋」的方式，整體判斷還要加強，特別是準備動作的起步非常重要，這方面也須強化。

張趙紘以第1指名入隊，絕對是球團期待的重砲，曾豪駒說，張趙紘打擊上是非常有魅力的選手，擊球初速非常好，前天比賽打一支長打，擊球初速高達180公里，國內很少有這樣的打者，現階段攻擊好球帶的設定，是他最主要的課題。

張趙紘在桃猿隊史擊球初速是不是數一數二快的打者？曾豪駒說，「不是數一數二，是最強的，過去小胖（林泓育）巔峰時期很強，擊球初速大概170公里，但趙紘又更快，最大魅力就是打擊破壞力。」

不過，曾豪駒強調，年僅20歲的張趙紘待解的課題非常多，例如肌肉常緊繃導致受傷，必須去做身體延展性的訓練，要花比別人更多時間在這一塊訓練上，才能有駕馭壯碩身材的力量，畢竟他揮擊時身體扭轉的力量非常大，延展性就要更好。

另外就是傳球問題，曾豪駒指出，張趙紘國中守游擊，高中守二、三壘，進職棒傳球出現一些問題，教練團才會把他移到外野，看起來適應算不錯，如果真的要在一軍比賽，他的守備判斷和整體準備動作上必須再加強。

曾豪駒認為，張趙紘和李勛傑都有潛力成為外野重砲，當然，球隊外野非常競爭，但像這麼有攻擊力的外野手，其實是很少見的，目前在陣中應該就只有林立了，李勛傑和張趙紘都非常有機會在外野佔有一席之地，只要他們準備好。

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