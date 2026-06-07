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MiLB》打瘋了！台灣怪力男李灝宇反方向炸裂 單日狂敲4安2轟

2026/06/07 11:00

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇今天火力全開，在雙重賽都開轟，2戰合計狂敲4安，狀態絕好調。

雙重賽首戰，李灝宇面對小熊3A擔任先發第4棒二壘手，單場雙安演出、包含一發右外野方向2分砲，貢獻3分打點。

次戰，李灝宇同樣扛4棒但改守三壘，首打席選到保送，4上第二打席挨球吻，6上迎來第三打席，他逮中坎貝爾（Paul Campbell）的紅中曲球，夯出右外野陽春彈，本季3A第3轟出爐，擊球初速97英哩、飛行距離364英呎。

7上再度上場，李灝宇敲出中外野平飛安打，此戰2打數都敲安，有1分打點，還選到1保送、挨1次觸身球，4打席全上壘，率隊8：1收勝。

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