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MiLB》林維恩3A初登板慘遭震撼教育！0.2局狂失5分、最快球速曝光

2026/06/07 10:46

林維恩。（資料照，路透）林維恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家體系的台灣20歲大物左投林維恩，日前從2A升上3A，成為最年輕與最快登上3A的台灣球員。不過今天林維恩在3A迎來初登板卻遭到震撼教訓，先發僅0.2局就被KO。

林維恩今天先發面對響尾蛇3A，面對首名打者就飆出三振，然而接著控球突然出現亂流，連續4顆壞球投出保送，接著連續被敲出2支安打形成滿壘，並在滿壘情況下，1好球後連續4顆外角低壞球投出保送，失掉在3A的第1分自責分。

下一棒面對擁有6年大聯盟資歷的資深游擊手「魷魚」瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez），林維恩投出一顆在頭部高度的91.9英哩速球，卻被瓦拉斯奎茲敲出右外野滾地清壘三壘安打，一口氣丟掉3分，接著林維恩又投出保送，1局都投不完就退場。

林維恩退場後，接替登板的隊友又被敲安失分，這分算在林維恩的自責分。總計林維恩3A初登板只先發0.2局，用38球有22顆好球 ，最快球速93.5英哩（150.4公里），被敲3支安打，投出3次保送與1次三振，失掉5分責失分，防禦率67.50。

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