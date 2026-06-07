NBA冠軍賽》甜瓜邀請上節目把話講開 林書豪很樂意但想先私下對話

甜瓜與林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前NBA球星林書豪在這次總冠軍賽擔任球評，預計第3、4戰回重返過去掀起「林來瘋」的紐約尼克主場。先前他效力尼克時曾傳出和當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）關係不睦的傳聞，如今安東尼邀請林書豪上節目把話講開，林書豪也欣然答應，但他提出一個要求，希望想先進行私下談話。

「我知道我們的團隊一直在聯繫。我的想法依然不變，我希望在公開節目錄音之前先進行一次私下談話，這就是我現在的目標。當然，我很樂意上節目公開討論這些事情。」林書豪在接受訪問時表示，自己願意上節目把這些事情講清楚，但他也希望和甜瓜能私下先進行溝通。

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林書豪在2011-12球季時因為安東尼受傷缺陣而有更多出賽時間，當時他帶領球隊拉出一波連勝，掀起「林來瘋」。之後林書豪和火箭簽下一紙3年總值2500萬美元的合約，而當時甜瓜曾稱這份合約「荒謬至極」，導致之後傳出甜瓜忌妒他，兩人不和的傳聞。

近期安東尼主動邀約林書豪上節目談話，「咱們好好聊聊，把那些亂七八糟的傳言都澄清一下，好嗎？」安東尼也公開喊話，自己很欣賞林書豪現在所做的一切。至於何謂亂七八糟的傳言？林書豪坦言，他大概知道是什麼，但現在這樣公開猜測對安東尼並不公平。

對於這個私下談話的要求，林書豪說：「我確實認為私下談話對解決問題大有裨益，可以幫助我們梳理思路、討論事情的來龍去脈，弄清楚事情是如何結束的。我認為這樣能感受到彼此之間沒有敵意或惡意，也不會有所偏頗，這是我們可以回顧並討論的事情。」

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