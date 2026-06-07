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NBA冠軍賽》堅持預測馬刺奪冠 林書豪點出他們吞下2連敗的原因

2026/06/07 10:46

林書豪。（資料照，法新社）林書豪。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺在NBA總冠軍賽第2戰以104：105落敗，系列賽陷入0：2落後。這次擔任球評的林書豪重申，他不會放棄自己在賽前的總決賽預測。儘管現在尼克已取得2：0的領先優勢，林書豪也坦言，自己的預測現在看起來不太妙，但他強調，中途更改立場並不公平。

「我不能收回我的預測，顯然我的預測現在看起來很不妙。」林書豪解釋，賽前他預測馬刺會在第6、7戰奪冠，但這無關乎他和誰熟識，「這不是我想要的結果，我希望尼克能贏，但在系列賽開始前，我認為尼克開局會打得相對生疏，因為休息較久，會有點慢熱；而馬刺在擊敗雷霆後氣勢正旺，所以我才認為馬刺會贏。這在目前看來不太樂觀，但我不能做一個中途收回預測或在系列賽中途改變立場的人，那樣做並不公平。」

對於馬刺前兩戰的表現，林書豪點出問題，他指出，馬刺在比賽尾聲過度依賴溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的單打，進攻流於單調，讓湯斯（Karl-Anthony Towns）和尼克防守能輕鬆應對。

此外，林書豪也質疑馬刺的調度，他認為，年度最佳第六人強森（Keldon Johnson）上場時間過少，「馬刺若想扭轉局勢，必須提升替補陣容的火力，另外是福克斯（De'Aaron Fox）需要挺身而出。」

林書豪也提到，馬刺在比賽後段展現了年輕球隊的經驗不足與疲態，關鍵時刻缺乏明確的進攻核心。第3、4戰將移師紐約麥迪遜廣場花園進行，馬刺勢必得在接下來的比賽中徹底解決這些問題，才有機會扳回一成。

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