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MLB》大谷翔平炸裂本季第11轟！單局雙安率道奇1局下狂灌9分寫紀錄

2026/06/07 11:01

大谷。（路透）大谷。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場與天使的「高速公路大戰」第2戰，衛冕軍開賽火力全開，日本巨星大谷翔平敲出本季第11轟，單局雙安演出，幫助道奇1局下就狂灌9分大局，1局打完以9：1領先。

大谷翔平首打席就從天使火球男科查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中敲出內野安打，下一棒帕赫斯（Andy Pages）補上2分砲，本季第14轟幫助道奇2：1逆轉超前。接著道奇一連串猛攻，連續4支安打將科查諾維奇打退場。

天使第2任投手蘇特（Brent Suter）登板後依舊無法壓制道奇打線，又被第9棒弗里蘭（Alex Freeland）敲安攻下第7分。此時道奇整整打了一輪，開路先鋒大谷翔平單局第2度站上打擊區，並相中蘇特89.9英哩超甜失投肉包球，夯出中外野方向暴力平射2分砲，擊球初速110.4英哩、飛行距離406英呎，本季第11轟出爐、相隔7場再開轟，道奇單局也狂轟9分大局。

根據紀錄顯示，這是道奇自美國時間2021年7月2日以來，單局進帳的最多分數。而上一次道在第1局攻下至少9分，則是美國時間2021年6月2日對上紅雀。

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