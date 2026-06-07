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MLB》率台灣強投鄧愷威繳生涯代表作！太空人捕手遭DFA後動向揭曉

2026/06/07 11:59

鄧愷威。（資料照，路透）鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網太空人隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）報導，日前遭到DFA（指定讓渡）的30歲捕手薩拉札（César Salazar），通過讓渡程序後無球隊認領，雖有權選擇成為自由球於，但最終仍接受球團下放3A安排，續留太空人體系。

墨西哥籍的薩拉札於2018年選秀會第7輪被太空人相中，2023年登上大聯盟，至今只效力過太空人體系，4年大聯盟資歷累積45場出賽，打擊率0.189、攻擊指數0.512。薩拉札一直是太空人重要的替補捕手，但本季18打數僅有1安，最終太空人決定由26歲新秀普萊斯（Collin Price）接替替補任務，薩拉札遭到DFA。

這是薩拉札本季第2度遭到DFA，由於他先前已被直接下放過一次，因此這次原本可以拒絕下放並投入自由市場，但他仍選擇留在職業生涯至今唯一效力過的球團。目前太空人由瓦茲奎茲（Christian Vázquez）與普萊斯坐鎮本壘，但未來若出現傷病，薩拉札有望重返大聯盟擔任替補。

值得一提的是，薩拉札本季曾與台灣強投鄧愷威以先發投捕搭檔出賽4場，包含美國時間5月23日對上小熊一戰，該場比賽在薩拉札的率領下，鄧愷威繳出6局無失分、飆6次三振的精彩表現，更是生涯首場優質先發。

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