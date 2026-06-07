世足》15名代表團成員遭拒發簽證 伊朗指控美方「報復性行為」

塔吉。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將開踢，由於美伊戰火未歇，伊朗隊參賽過程充滿波折，伊朗足協近日指控美國拒發簽證給球隊管理人員，是「報復性行為」。

由於兩國還在戰爭狀態，美國總統川普今年3月曾認為伊朗「參賽不合適」，不過隨後伊朗國家隊反擊，表示沒有人可以將伊朗排除在賽場之外，其實就連伊朗體育部長都曾說，球隊要參加世界盃是「不可能的」，不過伊朗足協立場堅定，表明會繼續組隊參賽，且要求所有球員和工作人員都必須獲得簽證。

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伊朗本屆與紐西蘭、比利時與埃及同為G組，小組賽3戰都在美國境內，由於先前簽證處理出現問題，訓練基地從亞利桑那州圖森移師到與加州接壤的墨西哥邊境城市蒂華納，伊朗若與美國都以小組第2名晉級，有機會在32強碰頭。

伊朗隊已從土耳其啟程前往墨西哥備戰，但根據外媒報導，包括足協主席塔吉（Mehdi Taj）在內共15名後勤人員與官員未獲簽證，伊朗足協官方網站發表聲明指出，拒絕向部分隨行人員核發簽證的決定，「實際上剝奪伊朗國家隊享有公平競爭以及免受歧視的機會。」

《美聯社》指出，匿名的美國官員表示，球員、教練、訓練人員和部分後勤人員的簽證皆已發放，但另一位官員則透露，部分與球隊有關聯的申請人因「提供虛假理由」申請簽證遭到拒絕。

報導也提到，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）對此表示，美方將密切監視伊朗代表團，以防任何與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有聯繫的人員混入，「我們對運動員及後勤團隊沒有意見，但不允許有人將一群明顯與體育無關，卻與IRGC或類似組織有關的人員安插進代表團。」

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