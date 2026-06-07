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MLB》大谷爭塞揚獎勁敵！24歲新星7局8K催167公里火球創最狂紀錄

2026/06/07 12:34

米蕭羅斯基。（美聯社）米蕭羅斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人24歲火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天面對洛磯先發7局狂飆8次三振，僅失1分，幫助球隊7：1獲勝，個人摘下本季第7勝，同時也再度刷新火球紀錄。

米蕭羅斯基此役投98球有62顆好球，只被敲出4支安打，最快球速飆到103.7英哩（166.8公里），創下先發投手史上最快火球紀錄，也是他個人例行賽最速火球。此役米蕭羅斯基一共有52顆超過100英哩以上速球，高居史上第2，僅次他自己在美國時間5月25日所創下的57顆大聯盟紀錄。

靠著又一場宰制級表現，米蕭羅斯基本季防禦率下修至1.50，總計13場先發投78局狂飆116次三振，被打擊率僅0.151、每局被上壘率0.81。其防禦率高居大聯盟第2，僅次費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）的1.46，而在三振、每局被上壘率與被打擊率都是大聯盟最佳。

大聯盟官網上一次的塞揚獎預測，桑契斯狂攬17張第一名選票衝上國聯第一，海盜塞揚史基斯（Paul Skenes）拿下9張緊追在後，米蕭羅斯基則是獲得7張第一名選票排名第3，至於道奇日本二刀流巨星大谷翔平位居第4。

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