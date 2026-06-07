日職》徐若熙打9棒 和葉總認證「有幫到他」的首勝捕手搭配

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力軟銀鷹的25歲台灣強投徐若熙，今進行本季第6場先發、挑戰第3勝，且因在中央聯盟的橫濱DeNA主場出賽，他還擔任先發9棒打者。由於金手套捕手山本祐大受傷，徐若熙今天搭檔捕手是海野隆司，也是他拿下首勝和生涯前兩場的搭檔，更是味全龍總教練葉君璋認證「有幫到他」的捕手。

徐若熙在4月1日的日職初登板以6局無失分奪勝，當時的捕手搭檔就是海野隆司，到了第2場在福岡巨蛋主場迎戰西武獅雖吞敗，但繳出7局失1分的優質內容時，也是和海野隆司搭配。葉總表示，其實徐若熙在第2場的時候狀況就跑掉，「只是那一場的捕手有救了他」，在配球的策略上較好，也掩蓋掉他那場的缺點。

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葉總認為，「好的捕手會幫忙投手放大優點，並將缺點掩蓋」，就像海野隆司在徐若熙第2場先發時，就有幫到他。徐若熙在4月17日對歐力士的第3場先發是和谷川原健太搭配，該役僅投1.2局挨雙轟失7分吞敗，5月4日對西武投4局失7局，則先後和海野隆司及谷川原健太搭配。

徐若熙在經過下二軍調整後，上月31日重返一軍先發對廣島鯉魚繳出6局無失分好投，該役則是和上月中才從橫濱交易過來的山本祐大搭配。葉總認為，徐若熙在上一場先發的狀況不錯，其實應該跟哪個捕手搭配都會有好的呈現，但他指出，山本祐大確實有加分，「捕手那場還有關鍵阻殺，如果那個盜壘沒有抓到，可能結果就會不一樣，是個轉捩點。」

只是山本昨天就因左手有鉤骨疲勞性骨折而取消一軍登錄，但仍隨隊擔任「智囊團」角色，提供他所知道的央聯情報，而先發捕手則由海野隆司出任。

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