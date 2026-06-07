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人生急轉彎仍不放棄！廖晉廷從墜落天使重返田徑場 奪全障運2金1銅

2026/06/07 13:20

廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（圖由廖晉廷提供）廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（圖由廖晉廷提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林二崙鄉的廖晉廷曾是我國撐竿跳新星，卻因車禍導致下半身癱瘓，但他不願屈就，回到最熟悉田徑場，日前參與全國身心障礙國民運動會，拿下標槍、鉛球雙金，標槍更是突破大會、全國紀錄，甚至也將其過去國手經驗，帶回母校二崙國中，教導學弟撐竿跳，他堅毅不服輸的精神，令人動容。

26歲的廖晉廷從小就鍛鍊三項全能，到大學進階至十項全能，尤其撐竿跳更是他的拿手項目，曾代表國家隊出戰屢獲佳績，前途一片看好的他，大學畢業後就在北部一所高中擔任田徑教練，一邊教課一邊鍛鍊，挑戰取得亞運資格。

廖晉廷指出，兩年多前與朋友外出，一場車禍導致他脊髓損傷，下半身癱瘓需靠輪椅度過終身，當時前途一片看好的他，內心不斷掙扎「自己只是受小傷會好」，深陷低谷的他常和家人吵架，最終只能接受一切。

廖晉廷表示，大約一年的低潮，看到家人辛勞奔波，他也不想成為累贅，毅然決然隻身前往桃園一家私人機構，展開為期兩個月生活自理重建，更不願在田徑場上消失，選擇曾經練過的田徑投擲項目標槍、鐵餅、鉛球，透過觀看國外身障選手的影片自我摸索，花費半年才找到投擲感覺。

廖晉廷表示，全障運是他傷後參與的首場全國大型賽事，他參加標槍、鉛球、鐵餅項目，一舉獲得2金1銅成績，其中標槍丟出18.24公尺成績，更是突破大會、全國紀錄。短期將目標放在可以爭取亞帕運參賽資格，終極目標希望可以鎖定2028年洛杉磯帕運。

除了重返賽場，廖晉廷早在去年開始便回到母校二崙國中擔任教練。他表示，受傷期間受到鄉親各界募款，如今也希望回饋家鄉，用自己過去的經驗教導學弟撐竿跳，希望將體育精神傳承。

廖晉廷表示，他左手臂的刺青，記錄著一路走來的歷程，從一開始墜落天使，到充滿韌性生命之花，最後展翅高飛的大天使以及堅強之花，想告訴大家，就算是身障者，依舊什麼都可以。他更希望用自己的故事，可以告訴相同境遇的朋友，「正視自己，勇敢跨出第一步後，就會看到不一樣的道路」。

廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（圖由廖晉廷提供）廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（圖由廖晉廷提供）

廖晉廷更將自己過去撐竿跳經驗，帶回母校二崙國中，讓學弟可以快速掌握訣竅。（記者李文德攝）廖晉廷更將自己過去撐竿跳經驗，帶回母校二崙國中，讓學弟可以快速掌握訣竅。（記者李文德攝）

廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（記者李文德攝）廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（記者李文德攝）

廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（記者李文德攝）廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得2金1銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（記者李文德攝）

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