MLB》大谷率道奇罕見灌9分寫紀錄！山本由伸：可能是我生涯第一次...

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天對天使1局下就海灌9分，最終就以9：1輕取天使，日本強投山本由伸首局掉分後就一路壓制，繳出8局失1分好投，勇奪本季第6勝，賽後他也坦言，這可能是他整個職棒生涯頭一遭。

山本首局被敲出三壘安打失分，但之後完全回穩，從2局上起連續解決22名打者，徹底封鎖天使打線。山本回顧這場比賽的表現時表示：「我很專注在冷靜投好每一局，結果用球數雖然比較多，但能夠投到第8局，我感覺很棒。」

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山本透露，在首局失分之後，第2局開始更有意識去進攻好球帶，也有確實做到這點。同時他在首局結束後，也和投手教練確認了需要修正的地方，「從第2局開始就能以非常好的感覺投球。」

道奇今天也「罕見」給予山本火力支援，包含大谷翔平本季第11轟、單局雙安在內，1局下一共暴打9分大局，創下隊史自美國時間2021年7月2日以來，單局進帳的最多分數。而上一次道在第1局攻下至少9分，則是美國時間2021年6月2日對上紅雀。

對於隊友的火力支援，山本笑著說：「搞不好是我整個棒球生涯第一次遇到這種情況。」被問及是否有想過「差不多該出局了」，山本笑著否認：「沒有啦！」現場媒體也笑成一片。

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