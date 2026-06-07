日職》最速156公里！台灣強投徐若熙6局4K優質先發 解鎖生涯第一次

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀台灣強投徐若熙今天先發出戰橫濱DeNA，由於是日職交流賽且在中央聯盟主場，他迎來職業生涯首次上場打擊。最終徐若熙繳出6局失2分優質先發，打擊2打數都被三振。

徐若熙上月31日重返一軍面對廣島，繳出6局飆7K無失分優質先發，繼4月1日初登板奪勝後，終於奪下本季第2勝。

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今天對上橫濱，徐若熙開賽連續解決2人後保送佐野恵太，隨後跑者死在壘間結束半局，次局徐若熙投出3上3下，包括三振重砲筒香嘉智。

徐若熙3下遭遇亂流，在2出局一二壘有人危機時，被日本經典賽國手牧秀悟狙擊敲出中外野二壘安打，壘上2名跑者都回來得分，橫濱先馳得點。徐若熙掉分後，又被佐野恵太敲內野安打，還好他及時踩住煞車，讓筒香嘉智打出游擊飛球出局。

徐若熙第4局開始狀況回穩，雖然被敲1支安打但力保不失，5下讓橫濱打線3上3下，前5局投完只丟2分。

第6局續投，徐若熙開局被佐野恵太敲二壘安打，接著1出局三壘有人時，宮﨑敏郎敲投手強襲球形成內野安打，徐若熙短暫治療後回到投手丘，讓度会隆輝打出內野滾地球，三壘跑者遭觸殺形成第2個出局數，隨後順利解決石上泰輝，安全下莊。

軟銀7上換代打，也代表徐若熙結束投球工作，今天主投6局退場，用球數93球、最快球速156公里，被敲6安失2分，完成優質先發，投出4三振、2保送，防禦率4.99。

打擊方面，第9棒的徐若熙3上生涯首打席，面對尾形崇斗選到滿球數後被三振，這個打席完全沒揮棒。5上第二打席，徐若熙在1好球後連續揮空2球，此戰2打數都吞K。

徐若熙。（西日本新聞提供）

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