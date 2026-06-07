中職》100M最速10秒9！在平鎮整年替補的自培飛毛腿 不到半年拚到生涯首安

戴伯丞首安是內野安打。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅22歲新秀戴伯丞年初以自主培訓合約加入，花不到半年就升格正式球員，昨天在7局下擊出生涯首安，不過他更令人吸睛的play在8局下，他在一壘有人擊出三壘強勁滾地球，富邦有機會策動「5-4-3」的雙殺，戴伯丞僅僅靠三壘手王念好的「多墊一步」逃過雙殺，展現他在一軍的最大利器：「100公尺生涯跑過10秒9的飛毛腿。」

戴伯丞在少棒曾當過亞洲少棒錦標賽的國手，當時飛快腳程就受到不少隊友關注，因為他可以靠著二壘滾地球跑出內野安打，甚至在就讀臺中市中山國中時期，一度拿到該校運動會的冠軍，還代表學校出去參賽，「我記得我是晉級複賽，後面就被淘汰了，那時候還不太懂田徑是什麼。」

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飛毛腿的基因深植在戴伯丞身上，他的母親也是田徑隊出身，短跑練到高中，讓戴伯丞擁有過人的腳程。只是當他從中山國中畢業，抱持著挑戰的心態進入棒球名校平鎮高中，希望能跟大家競爭讓自己變強，殊不知變成他棒球生涯中最辛苦的日子，由於外野手有柯敬賢、田子杰和許庭綸等高天賦陣容，在他的記憶中，高三沒有先發出賽過，都是替補上陣。

戴伯丞坦言，隊友們都太強了，每天練習量又很大，自己沒有打出成績時壓力也很大，也會懷疑自己是不是不夠好，「高中這樣子打下來，讓我了解到，就算去很強的學校，如果沒辦法上場，那我也是這樣而已，球員需要舞台。」

在平鎮總教練吳柏宏的推薦之下，戴伯丞去評估有上場機會的台北市立大學，「教練也願意給我機會，加上球隊人沒那麼多，上場機會開始變多，慢慢打出自信。」去年11月，統一獅球探吳國豪問他有沒有興趣簽自主培訓合約，目標本來就是職棒的戴伯丞把握機會，「他有跟我說，進來要很努力。」

今年1月加入職棒後，戴伯丞有個好的起步，由於張偉聖受傷，加上不少外野小將都上一軍比賽，他在二軍獲得上場機會，他適應良好，打擊率一直維持在3成高檔，5月從自培轉成正式球員，6月5日上一軍，6月6日在家人和女友面前擊出生涯首安，他回憶那個打席，「我要上場代打時，餅總就有說，『要把球拿回來喔。』」讓戴伯丞大膽攻擊敲回首安紀念球。

由於陳傑憲是他從小看到大的偶像，如今能跟他共同並肩作戰，戴伯丞坦言很像夢想成真，「可以進來統一，跟傑憲一起比賽，我真的很開心。」在比賽中，他在比賽中主動提問陳傑憲關於場上跑壘的觀念，讓陳傑憲大讚：「態度很值得年輕球員學習。」

戴伯丞擊出首安後，透露收到很多球迷的私訊鼓勵，讓他看了很感動，「一路走來真的滿辛苦的，又是以自培身份進來，可以在一軍打首安，我的家人和女友都很高興。」

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