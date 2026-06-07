中職》兄弟明星賽12席領先11席 唯一生存者陳傑憲搬出「祭品文」

陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職明星賽網路票選如火如荼進行，百萬象迷持續發威，各位置票數最多的球員全由兄弟霸榜，目前榜上唯一的非兄弟球員是統一獅「台灣隊長」陳傑憲，攻佔三位外野其中一席，他今天許下承諾：「如果我在明星賽拿MVP，我就捐出去做公益！」

談到明星賽各位置票數最多的球員全由兄弟霸榜，陳傑憲表示，投票制度就是這樣，會呈現這樣的結果，也是因為中信球迷很愛他們的球員，「滿正常的啦，中信球迷就有滿強大的力量，身為對手的我們，看到滿滿象迷也都會滿震撼的。」

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不過陳傑憲強調，今年獅迷很不一樣，進場數跟過往不一樣，且有越來越多年輕朋友，爸爸媽媽或爺爺奶奶都會帶小朋友進場看球，「這是很棒的現象，希望喜歡我們的球迷多多進場，我們也會讓他們覺得很值得。」

陳傑憲認為，明星賽只是一個小插曲，自己不會太在乎，「我care的是季中進場支持我們的球迷，明星賽只是投票，加上還有專業人士的投票，相信結果會不一樣。」而他也笑說，江坤宇當人氣王很正常，「只是我跟培峰被淘汰了，有點失望，想說要拿錢去做公益的，現在我來個祭品文，如果我在明星賽拿MVP，我就捐出去，因為我沒拿過！」

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