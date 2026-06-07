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霹靂舞》Red Bull BC One台灣大賽陳健嚴稱王 許馥雅衛冕封后

2026/06/07 16:10

B-Boy Lian（陳健嚴）與 B-Girl Sophia（許馥雅）奪冠，將代表台灣挑戰多倫多世界總決賽資格。（Red Bull提供）B-Boy Lian（陳健嚴）與 B-Girl Sophia（許馥雅）奪冠，將代表台灣挑戰多倫多世界總決賽資格。（Red Bull提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全球指標性Breaking 一對一賽事 Red Bull BC One 台灣大賽，在台北兒童新樂園吸引近千位觀眾到場觀戰，歷經激烈交鋒，最終由 B-Boy Lian（陳健嚴）與 B-Girl （許馥雅）稱王封后，代表台灣爭取11月29日加拿大多倫多舉行的 Red Bull BC One 世界總決賽參賽資格的最終席次。

B-Girl組別集結近年來霹靂舞界強者同場較勁，也有多位首度站上Red Bull BC One 台灣大賽的新生代舞者參戰，帶來多場高張力對決，決賽再度上演去年爭冠戲碼，由衛冕的B-Girl Sophia（許馥雅）對決B-Girl Stitch（楊采樺）。最終B-Girl Sophia以流暢性極高的排腿動作，完美展現出音樂性與爆發力完成連霸，賽後她表示，「今年希望自己能夠更加享受比賽，在舞台上穩定且完整地呈現想表達的內容。」

至於B-Boy賽事更是高潮迭起，冠軍戰由2024年冠軍B-Boy Jasper（吳定杰）與去年亞軍B-Boy Lian（陳健嚴）強碰。以高難度動作聞名的B-Boy Lian在決賽持續展現驚人的身體控制能力，「反手推空椅」精準對上音樂節拍引爆全場歡呼聲，將現場氣氛炸出最高點，也讓他順利奪冠。

巴黎奧運霹靂舞國手孫振應邀擔任評審，也小秀一段精湛舞技，為9月名古屋亞運暖身。他透露目前備戰狀態良好，隨著近年累積更多國際賽事經驗，希望能以更成熟姿態再次挑戰亞洲頂尖舞者，也期待突破上屆8強成績，朝著頒獎台努力。

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