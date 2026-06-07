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中職》才跟爸爸「預告」完弟弟就敲安 張政禹分享兄弟同日MVP心情

2026/06/07 16:35

張政禹。（資料照，記者李惠洲攝）張政禹。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕味全龍張政禹昨在高雄澄清湖球場獲選單場MVP後，回到鳳山家中關注另一地賽況，當時效力中信兄弟的弟弟張士綸已打3支安打，「張士綸上來，我就跟我爸說，如果他再打1支安打，可能就會得MVP，結果就真的安打了。」張政禹和張士綸成為中職史上第3對同日奪單場MVP的兄弟檔。

「我一開始以為我們是第1對，後來看Threads上有人發文，第一對是陳連宏和陳金鋒，第二對是高國輝和羅國龍」，張政禹認為就算是第3對兄弟檔，要有這個機會也很難，「兄弟在不同隊，又要同一天當MVP，我覺得不簡單」。

26歲的張政禹在家中三兄弟排第二，跟小弟張士綸相差5歲，「從小我們做什麼事都會帶著他，雖然到他上國小、國中時，我們都畢業了，都還是會跟他講學校規矩。」比弟弟早打職棒的張政禹，當然也會跟張士綸講一些球場上的事情，「當他遇到事情或低潮時，我就有跟他講要怎麼調整，我比他早了幾年打職棒，如果真的失敗、低潮，也希望能讓他少走一些冤枉路。」

看著弟弟從去年公辦熱賽右肩受傷無緣一軍，到現在能在一軍有這樣的表現，張政禹當然很替他開心，「這些對他來說都是經驗，你在球場上拚，也要懂得保護自己。因為這次受傷，讓自己的身體更強壯，他現在遇到了，知道怎麼解決，身為他的親人，我也會講得比較深入，他會知道現在該做什麼事，不會不知所措。」

不過張政禹強調，弟弟有這樣的表現，不只是自己跟他講了什麼，而是他努力而來的，「在兄弟的學長有講，他比我還要認真，是他努力的成果，恭喜他有這樣的成績。」

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