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中職》張士綸自評內野守備糟糕 兄弟教練細膩分析

2026/06/07 17:23

張士綸。（資料照，記者廖耀東攝）張士綸。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕21歲的中信兄弟內野手張士綸昨天繳4安猛打賞，和效力味全龍的哥哥張政禹同一天拿到單場MVP，只是打擊耀眼的張士綸昨天賽後表示，其實內野守備一直都是自己的弱項，守得實在不好。

張士綸畢業於美和中學，原本他是「游擊底」的內野手，2023年加入兄弟因為傳球問題，逐步從游擊移防二壘，生涯在二軍守游擊59場共374局，出現17次失誤，游擊守備率9成26，在二軍同樣守59場二壘共398.2局，總計發生8次失誤，二壘守備率0.971。

兄弟一軍內野守備教練潘志芳指出，之前張士綸在二軍守游擊，由於放球點沒那麼固定，導致傳一壘常傳高，「他傳球最大問題在守游擊時，長距離傳球沒那麼穩定，之前更誇張，現在有比較好了，改守二壘後處理球不用那麼趕，傳球時間充裕，這方面問題就比較少小。」

對於張士綸自評內野守備不穩定，潘志芳認為，張士綸之前守備沒那麼穩定，不安心的感覺一定會帶到球場上，他比較在意選手心理層面，上一軍其實技術都差不多，最怕選手遇到挫折，不知道怎麼辦就掉下去了。

潘志芳說，張士綸守備沒有不好，只是沒有那麼穩定，其實他的球感很好，「士綸之前守游擊，後來轉換守二壘，角度、方向不一樣，有時候沒那麼順暢，原本可以很輕鬆地接球，他接起來變得很困難，例如可以往前接球，但他選擇在原地等球，腳步方面還要做訓練。」

職棒球員打、跑、守都需要天分，潘志芳說，野手的守備能力，個人素質會有差，但可透過訓練強化穩定度，例如張士綸可做一些敏捷訓練，加強腳步的靈活度，應該會有改善，敏捷要多做。

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