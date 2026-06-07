中職》昨役跟主審認錯「你是對的」 後勁談電子好球帶

後勁昨不滿主審裁好球帶，上前咆哮抗議。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹洋投後勁在昨役對味全龍2局上滿壘局面投出保送再失1分，當時向主審鄭惟丞表達不滿，今天賽前表示確實是對好壞球判決有意見，但他也指出，「回到休息室透過畫面確認是壞球後，下個半局就去跟裁判說，你是對的，是我的錯。」後勁雖然承認錯誤，但他對於中職有意起用ABS電子好球帶，仍認為是好事，還說若真有ABS，昨役他就會對兩顆球提出挑戰。

後勁昨對味全先發4局失7分吞下本季第4敗，除了首局就挨張政禹兩分砲，2局的單局失4分大亂流更成關鍵，其中在兩出局滿壘局面，對李凱威投成滿球數後，再投出壞球，讓味全單局得到昨役第6分。後勁面露不悅對主審唸唸有詞，在該半局結束後又走向主審理論。

請繼續往下閱讀...

對於那個爭論場面，後勁今天直言，「就是好壞球問題，當下以我的角度是好球，就跟主審有一些對話，回去確定是壞球後，也去跟裁判說，『你是對的，是我的錯』。」他強調，如果是自己的錯，當然會接受，但反過來說，相信裁判也是一樣的想法。

因此，對於若能像美職一樣透過電子好球帶行使挑戰，後勁表示，「這當然是好東西，在國外也有成功案例，也不會讓整個比賽節奏放慢太多。」若是一般好球帶，裁判或許會因為捕手的接球出現判定誤差，「但如果是電子好球帶，不會因為捕手怎麼去set那個球，而影響到判決」。

對於本季兩場對味全都投不滿5局吞敗，累計對戰防禦率高達15.58，後勁則說：「「數據會告訴你一些東西，但並非全貌」。他認為在這兩場對戰中，他確實是可以執行得更好，像昨首局上被敲安打和全壘打，都是自己的失投，但在第2局大部分的投球，都沒有讓對方確實擊球，表示自己會再去做調整，但也強調，數據並不能代表一切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法