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中職》隊史最賣主題日！統一獅聯名三麗鷗 總收入出爐

2026/06/07 18:12

統一獅本週主題日大賣。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅本週主題日大賣。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅本週舉辦跟三麗鷗聯名的主題日，獲得全台獅迷及三麗鷗粉絲相挺，球團透露：「票房收入約5000萬，而商品收入約4000萬，總收入約9000萬，更是獅隊隊史行銷主題日新紀錄。」

統一獅攜手三麗鷗明星Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿及人魚漢頓，來到臺北大巨蛋與棒球迷、三麗鷗粉絲一起玩耍。而美樂蒂、布丁狗和大耳狗喜拿這三天擔任開球嘉賓，其中大耳狗喜拿更用耳朵開球，特殊的開球儀式也讓球迷紛紛舉起手機，留下有趣回憶，三麗鷗明星局間也和球迷一同應援，可愛模樣更圈粉無數。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝三麗鷗連續兩年合作，讓獅隊能夠把棒球與三麗鷗明星一起結合，看到現場許多家庭父母親帶著孩子一起來球場同樂，現場看到每個孩子們開心的笑容，這是很棒的一件事情，球團希望透過棒球結合療癒與歡樂的元素，讓不同年齡層的朋友都能走進球場，感受職棒賽事的魅力。很高興這份用心獲得大家支持，也讓臺北大巨蛋留下許多珍貴且難忘的畫面。特別感謝每一位購票進場的球迷朋友、參與活動的合作夥伴，以及所有工作團隊的辛勞付出。因為有大家的熱情參與，才能讓三麗鷗主題日成為一場充滿笑容與溫度的棒球盛會。未來球隊將持續規劃更多精彩主題活動，帶給球迷朋友更豐富的觀賽體驗。期待在下一次的主題日、下一場比賽，繼續與大家在球場相見，一起為統一獅加油，創造更多屬於獅迷的美好回憶。」

統一獅和日職西武獅年度盛事「2026台日雙獅交流主題日」將於6月19日至6月21日在亞太棒球場登場，目前全台統一超商ibon售票系統預售票熱賣中，邀請球迷一同進場共襄盛舉。

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