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中職》王牌！富邦新希望連3場優質先發 有望隊史首見壯舉

2026/06/07 18:22

李東洺。（記者王藝菘攝）李東洺。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將本土王牌李東洺今天對統一獅繳出6局失1分好投，退場時球隊以4：1領先，有機會奪下並列聯盟勝投王的第7勝，成為隊史第一位9戰就拿7勝的本土投手。


獅帝芬今在首局被林澤彬敲安打，2出局後富邦積極發動盜壘，林澤彬盜壘成功，靠范國宸適時安打敲回第1分，而獅帝芬沒看管范國宸，讓腳程不快的他不靠滑壘就攻上二壘，隨後再靠王苡丞適時安打再攻下1分。獅帝芬本季被發動14次盜壘，有高達12次成功，只有朱育賢和紀慶然盜壘失敗，被盜壘成功率竟高達8成57。


富邦本土王牌李東洺在1局下開賽投出四壞，又被林佳緯敲安，蘇智傑用滾地球送回1分，接著他在2至3局僅被敲1安。4局下，一度面臨0出局一三壘有人危機，三壘手王念好美技接殺林子豪的三壘高飛球，加上一壘跑者潘傑楷來不及回壘形成雙殺，讓李東洺守住關鍵半局。


富邦在5局上攻勢再起，張育豪、申皓瑋雙安引爆攻勢，林澤彬擊出1分打點的適時長打，王念好補上高飛犧牲打，單局再攻下2分。獅隊先發投手獅帝芬用83球僅投5局，被敲6支安打，失掉4分。


李東洺在6局下又遇上1出局滿壘的危機，但他製造林子豪投手前滾地球，自己發動「1-2-3」的雙殺守備，完成6局失1分好投，本季防禦率降至1.79，空降防禦率排行榜第4，有望奪下並列聯盟勝投王的第7勝。


李東洺今晚若能奪下勝投，將是隊史（含俊國、興農、義大和富邦）第一位開季9戰就能奪下7勝的本土投手，而聯盟史上最速7勝土投是1996年郭進興和2018年施子謙的8戰。

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