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日職》12局馬拉松大戰軟銀勝出 徐若熙優質先發

2026/06/07 18:52

軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）

〔記者黃照敦／綜合報導〕日職軟銀鷹台灣投手徐若熙今天先發出戰橫濱DeNA，還打第9棒，繳出6局失2分優質先發內容，打擊則吞2K，退場時是敗投候選人，軟銀7上追成2:2，徐若熙逃敗。軟銀延長賽12局上攻下2分，最後以4:2拿下這場馬拉松跨聯盟交流賽，打擊初體驗的徐若熙以優質先發內容，最終無關勝敗。

徐若熙今天投6局退場，3局下被日本經典賽主砲牧秀悟一棒二壘打掉2分，此戰被敲6安，用球數93球、最快球速156公里，4次三振、2保送，防禦率降到4.99。

6局打完，軟銀仍以1：2落後，7局上2出局滿壘，牧原大成獲保送，擠回追平分，2:2平手，徐若熙敗投也因此解套。

雙方一路以2：2平手殺進延長賽，軟銀12局上，靠3支安打攻下2分，4：2領先，12局下，力保不失分，艱辛拿下這場客場勝利。

軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）

軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）

軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供） 

軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）

軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）軟銀徐若熙日職生涯打擊初體驗，對橫濱先發投6局掉2分，無關勝敗。（西日本新聞提供）

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