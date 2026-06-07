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PLG冠軍賽》伯朗29分、關達祐扮板凳暴徒 領航猿力退勇士扳平戰局

2026/06/07 19:51

盧峻翔。（記者陳志曲攝）盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕衛冕軍桃園領航猿今在PLG總冠軍賽第2戰靠伯朗攻下29分、關達祐扮演板凳暴徒，以98：94扳倒富邦勇士，成功扳平系列賽。

兩隊前役手感欠佳，勇士廝殺至延長賽靠霍力飛挺身而出開胡，不同於上戰開賽慢熱，兩隊今很快進入狀況，領航猿首節靠伯朗在外線放冷箭獨攬14分，帶著34：30領先進入次節，第二節勇士展開反擊，多點開花打出28：19一波流反超，帶著58：53領先進入下半場，勇士前兩節轟下11記三分彈，古德溫拿下全隊最高16分，莫巴耶11分次之，領航猿得分集中在伯朗身上，拿下24分、10籃板。

易籃後，勇士以14：7攻勢擴大分差，不過領航猿很快還以顏色，靠伯朗和關達祐輸出扳平戰局，陳又瑋在第三節結束前犯規向白曜誠送上罰球線，領航猿帶著75：73領先進入末節。

雖然阿提諾第四節一開賽就犯滿畢業，但隨後關達祐、白曜誠以及盧峻翔連續投進三分彈，助隊取得86：78優勢，關達祐此節展現強大存在感，攻防兩端都有亮眼表現，最多取得12分領先，但勇士靠揚科維奇3記三分彈加上4罰4中，獨得13分，在倒數37秒助隊追到94：96，盧峻翔關鍵時刻跳投得手，助隊以4分差帶走勝利。

伯朗攻下29分刷新總冠軍賽個人單場得分紀錄，盧峻翔挹注17分，關達祐16分有14分集中在下半場，富邦此役罰球20罰僅9中，揚科維奇19分、10籃板，其中有13分來自第四節，莫巴耶16分，古德溫挹注16分、11籃板，陳又瑋15分，林志傑上場31分鐘拿下9分。

伯朗。（記者陳志曲攝）伯朗。（記者陳志曲攝）

莫巴耶。（記者陳志曲攝）莫巴耶。（記者陳志曲攝）

勝利功臣關達祐（左）、盧峻翔。（記者陳志曲攝）勝利功臣關達祐（左）、盧峻翔。（記者陳志曲攝）

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