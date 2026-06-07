中職》「聯盟最強土投」贏破富邦紀錄 生涯首度搭配第1指名

李東洺。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將本土王牌李東洺今天生涯首度跟第一指名的大物捕手張育豪搭配，仍發揮強大的危機處理能力，繳出6局失1分好投，加上用盜壘戰術突破獅隊先發投手獅帝芬，終場4：1奪勝，避免上半季排名被獅隊追上，李東洺成為隊史首位開季9戰7勝的本土投手。

獅帝芬今在首局被林澤彬敲安打，2出局後富邦積極發動盜壘，林澤彬盜壘成功，靠范國宸適時安打敲回第1分，而獅帝芬沒看管范國宸，讓腳程不快的他不靠滑壘就攻上二壘，隨後再靠王苡丞適時安打再攻下1分。獅帝芬本季被發動14次盜壘，有高達12次成功，只有朱育賢和紀慶然盜壘失敗，被盜壘成功率竟高達8成57。

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富邦本土王牌李東洺在1局下開賽投出四壞，又被林佳緯敲安，蘇智傑用滾地球送回1分，接著他在2至3局僅被敲1安。4局下，一度面臨0出局一三壘有人危機，三壘手王念好美技接殺林子豪的三壘高飛球，加上一壘跑者潘傑楷來不及回壘形成雙殺，讓李東洺守住關鍵半局。

富邦在5局上攻勢再起，張育豪、申皓瑋雙安引爆攻勢，林澤彬擊出1分打點的適時長打，王念好補上高飛犧牲打，單局再攻下2分。獅隊先發投手獅帝芬用83球僅投5局，被敲6支安打，失掉4分，吞下本季第5敗。

李東洺在6局下又遇上1出局滿壘的危機，但他製造林子豪投手前滾地球，自己發動「1-2-3」的雙殺守備。李東洺今年跟戴培峰是「6勝0敗」的不敗投捕組合，今天改配張育豪，依舊完成6局失1分好投，本季防禦率降至1.79，空降防禦率排行榜第4，奪下並列聯盟勝投王的第7勝。

李東洺成為隊史（含俊國、興農、義大和富邦）第一位開季9戰就能奪下7勝的本土投手，而聯盟史上最速7勝土投是1996年郭進興和2018年施子謙的8戰。

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