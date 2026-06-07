田徑》U20標槍奪金後返台出賽 戴佑芩受雨勢影響奪銅

戴佑芩。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕上個月底才剛在亞洲U20田徑錦標賽奪下女子標槍金牌的小將戴佑芩，今天在新北國際田徑公開賽繳出51公尺39奪下銅牌，接下來她會繼續參與香港田徑錦標賽，希望能爭取參與前進亞運的機會。

就讀桃園楊梅高中的戴佑芩，上個月才在U20田徑錦標賽繳出56公尺91摘下金牌，同時一舉達到亞運標準56公尺80，也締造生涯最佳成績。

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這次回到台灣和學姊李慧君、朱品薰同場較勁，但比賽受到大雨影響，選手預賽和決賽都只剩下兩擲的機會，戴佑芩說：「第一擲就滑掉，想說完蛋了，心裡有點陰影。第二擲其實也有點滑掉，但還好有成績，才有後面的決賽機會。」

戴佑芩雖然已經達標亞運，但各項目只有兩個參賽名額，在她之前達標的還有李慧君和朱品薰，兩人成績分別是57公尺66和57公尺24，戴佑芩的成績也必須要超越兩人才有機會前進亞運。

提到上次在香港U20賽事奪金的表現，戴佑芩坦言，當時自己真的有被這成績嚇到，還躲起來偷哭。雖然現階段還無法確定前進亞運，但她下週還有機會，她希望能挑戰學姊，取得參賽資格賽。

最後李慧君以55公尺51奪金，邱于庭以53公尺67收下銀牌，朱品薰以51公尺31排名第4。

戴佑芩。（記者林正堃攝）

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