中職》「他們很強，我也不能輸」 伍立辰向兩大本土強投下戰帖

伍立辰。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天在洲際球場所進行的中信兄弟對樂天桃猿之戰，3局下中信兄弟進攻時，此時突降大雨，等待多時後聯盟宣布保留比賽，延至6月28日星期日原地再戰，雙方戰成0 : 0平手。

此役上演先發土投同場較勁，樂天曾家輝投2.2局無失分，兄弟伍立辰投3局無失分讓對手9上9下，用29球有21顆好球，控球非常理想，去年他從中繼出發，今年開季也是中繼角色，季中轉換成先發，5月17日他對統一獅先發4局被敲2安無失分，連同今天先發已連7局無失分，表現可圈可點。

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兄弟投手教練王建民表示，去年伍立辰在一軍時間比較多，算是培養階段，讓他適應一軍的狀況，今年把他拉到先發的考量是球種多，可以運用去年實戰經驗上去投球，每次先發大概抓90至100球。

王建民說，伍立辰在大學時期是先發投手，知道先發要做什麼，這兩場先發投球內容不錯，只是第一場比較像中繼投手去面對打者，今天看到他直球比例較高，沒有一直丟變化球，投起來應該會比較輕鬆。

至於伍立辰下一場先發，王建民強調，要看他的身體疲勞程度，會讓他有足夠休息時間再去面對下一場先發。

伍立辰的舅舅是前旅日名投莊勝雄，就讀普門中學時期有一次練球被觸身球擊中臉部導致鼻骨斷裂，一度須戴面罩上陣，高中畢業幾乎決定放棄打球，後來選擇進入嘉義大學延續棒球路。他表示，高中畢業想就此放棄棒球，打算好好念書，後來決定進嘉大並棄打從投，才重拾對棒球的樂趣和熱情，感謝當時曾幫助他的教練和貴人。

前年大學畢業伍立辰投入選秀獲兄弟第2指名，如今回到家大學時期熟悉的先發角色，他說，之前給自己的目標就是競爭先發輪值，他不是靠高三振率或球速很快、變化球很犀利生存的投手，擔任先發投手希望可以向勝騎士學習，在球路搭配和節奏變換讓打者打不好，盡量用最少球數吃最多局數，總教練平野惠一也說，可以多向勝騎士學習。

季中從中繼轉任先發毫無適應不良的問題，伍立辰說，投先發如果想引誘打者或拿到很多三振，可能用球數會偏多，自己的想法是盡量攻擊好球帶，讓打者打不好就好，不用說一直想取得三振。

今年球季中職兩大先發土投李東洺和曾家輝竄起，伍立辰想跟他們大車拚，「當然一定會想跟他們競爭，他們很強，我也不能輸，我跟家輝之前就認識，前一陣子有跟他聊一下近況，我有不想輸他的心態，家輝應該也有。」

對於未來是否希望固定在先發輪值，伍立辰說，當然，這是他的目標，還是要看教練團給他的任務是什麼，就是盡力去完成，今天下雨保留比賽，雖然沒能跟曾家輝拚到最後，但他已感到滿足，代表最近努力準備沒白費。

眼尖的球迷或許會發現，伍立辰昔日招牌高抬腿準備動作已悄悄修正，他透露，去年休賽季到國外自主訓練，發現高抬腿並無助於投球、提升球威，因此決定改掉。

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