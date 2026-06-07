自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「他們很強，我也不能輸」 伍立辰向兩大本土強投下戰帖

2026/06/07 20:03

伍立辰。（記者廖耀東攝）伍立辰。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天在洲際球場所進行的中信兄弟對樂天桃猿之戰，3局下中信兄弟進攻時，此時突降大雨，等待多時後聯盟宣布保留比賽，延至6月28日星期日原地再戰，雙方戰成0 : 0平手。

此役上演先發土投同場較勁，樂天曾家輝投2.2局無失分，兄弟伍立辰投3局無失分讓對手9上9下，用29球有21顆好球，控球非常理想，去年他從中繼出發，今年開季也是中繼角色，季中轉換成先發，5月17日他對統一獅先發4局被敲2安無失分，連同今天先發已連7局無失分，表現可圈可點。

兄弟投手教練王建民表示，去年伍立辰在一軍時間比較多，算是培養階段，讓他適應一軍的狀況，今年把他拉到先發的考量是球種多，可以運用去年實戰經驗上去投球，每次先發大概抓90至100球。

王建民說，伍立辰在大學時期是先發投手，知道先發要做什麼，這兩場先發投球內容不錯，只是第一場比較像中繼投手去面對打者，今天看到他直球比例較高，沒有一直丟變化球，投起來應該會比較輕鬆。

至於伍立辰下一場先發，王建民強調，要看他的身體疲勞程度，會讓他有足夠休息時間再去面對下一場先發。

伍立辰的舅舅是前旅日名投莊勝雄，就讀普門中學時期有一次練球被觸身球擊中臉部導致鼻骨斷裂，一度須戴面罩上陣，高中畢業幾乎決定放棄打球，後來選擇進入嘉義大學延續棒球路。他表示，高中畢業想就此放棄棒球，打算好好念書，後來決定進嘉大並棄打從投，才重拾對棒球的樂趣和熱情，感謝當時曾幫助他的教練和貴人。

前年大學畢業伍立辰投入選秀獲兄弟第2指名，如今回到家大學時期熟悉的先發角色，他說，之前給自己的目標就是競爭先發輪值，他不是靠高三振率或球速很快、變化球很犀利生存的投手，擔任先發投手希望可以向勝騎士學習，在球路搭配和節奏變換讓打者打不好，盡量用最少球數吃最多局數，總教練平野惠一也說，可以多向勝騎士學習。

季中從中繼轉任先發毫無適應不良的問題，伍立辰說，投先發如果想引誘打者或拿到很多三振，可能用球數會偏多，自己的想法是盡量攻擊好球帶，讓打者打不好就好，不用說一直想取得三振。

今年球季中職兩大先發土投李東洺和曾家輝竄起，伍立辰想跟他們大車拚，「當然一定會想跟他們競爭，他們很強，我也不能輸，我跟家輝之前就認識，前一陣子有跟他聊一下近況，我有不想輸他的心態，家輝應該也有。」

對於未來是否希望固定在先發輪值，伍立辰說，當然，這是他的目標，還是要看教練團給他的任務是什麼，就是盡力去完成，今天下雨保留比賽，雖然沒能跟曾家輝拚到最後，但他已感到滿足，代表最近努力準備沒白費。

眼尖的球迷或許會發現，伍立辰昔日招牌高抬腿準備動作已悄悄修正，他透露，去年休賽季到國外自主訓練，發現高抬腿並無助於投球、提升球威，因此決定改掉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中