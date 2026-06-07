中職》賽前練投災難級 李東洺意外寫下聯盟23年奇葩紀錄

李東洺。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕賽前練投狀況極差的富邦悍將李東洺，發揮王牌級控場能力，今以6局失1分好投壓制統一獅，加上隊友首局以盜壘戰術擊破獅帝芬，終場以4：1擊敗獅隊，守住上半季第3，後天晚上在新莊球場跟力拚本週封王的味全龍正面對決。

6月前李東洺跟戴培峰組成不敗投捕組合，戰績6勝0敗，甫奪5月投手MVP，今拆夥改由第一指名大物捕手張育豪首度搭配，開賽就投出四壞，面臨一、三壘有人，最終只讓蘇智傑用滾地球送回1分，而在4局下又在開局投四壞，同樣遇上0出局一、三壘有人危機，所幸靠三壘手王念好的美技，無失分守住。

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李東洺坦言，賽前熱身的投球機制很糟糕，可說是「災難等級」，沒辦法馬上進入比賽狀況，「我也在學習如何在狀態不好時，吃完先發該有的局數。」李東洺的直球和卡特球失效，動用第3、第4球種對付打者，即便單場無三振且有4次四壞，最終仍奪下並列聯盟最多的第7勝，防禦率降至聯盟第4的1.79。

李東洺先發6局有4次四壞球，沒有三振，卻依然繳出優質先發奪下勝投，聯盟前一位單場至少4次四壞球無三振卻能繳出優質先發的勝利土投，已要追溯至2003年5月25日的前誠泰隊蔡士勤，李東洺今晚寫下相隔23年的超罕見紀錄。

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