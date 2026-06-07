新北之光！中港國小棒球隊勇奪全國冠軍 議長頒獎勵金應援

新北市中港國小棒球隊日前參加華南金控盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，新北市議長蔣根煌頒贈獎勵金。（新北市議會提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中港國小棒球隊日前參加華南金控盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，並有數名球員入選國家代表隊培訓名單，有機會披上中華隊戰袍，出征杭州U12亞洲少棒錦標賽，新北市議長蔣根煌今（7）日頒贈5萬元獎勵金給予鼓勵。

身兼新北市體育總會會長的蔣根煌指出，華南金控盃全國少棒錦標賽是國家代表隊選拔重要的指標，中港國小棒球隊一路過關斬將、勇奪冠軍，堅強的實力反映出球員平時刻苦訓練及教練用心指導的成果。

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除了頒贈獎勵金，蔣根煌也承諾，將持續督促市府優化體育政策、改善訓練場館的軟、硬體設施，並為選手們爭取更多權益，讓選手無後顧之憂地投入每一場比賽，再創高峰。

中港國小校長李後榮說，感謝蔣根煌一直以來的支持，無論是政策推動或經費挹注，總是不遺餘力，經常給予球員暖心的關懷與勉勵，是球隊最強後盾。

中港國小棒球隊總教練戴漢昭表示，球隊會善用各項資源，積極培訓球員，讓球隊更加茁壯。

蔣根煌也期勉球員面對未來的挑戰盡其在我、全力以赴，也預祝由戴漢昭領軍的國家代表隊在杭州U12亞洲少棒錦標賽奪得佳績。

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