亞沙排》大鵬灣屏東公開賽 奧運銀牌首參加即摘后冠

兩人首搭檔即封名，對連兩屆都奪冠的費耶絲（左）來說，更可說是福地。（排協提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第2屆台中銀行AVC沙灘排球亞洲巡迴賽屏東公開賽今天在大鵬灣青洲灣落幕，從6月4日開始的賽程，今天備受關注的女子組決賽，由東京奧運銀牌克蘭西（Taliqua Clancy）、去年冠軍左手女傑費耶絲（Stefanie Fejes）封后，帶走金牌與2500美元獎金。

今天登場的女子金牌戰由克蘭西及費耶絲以直落二橫掃菲律賓黑馬倫狄娜（Cherry Ann Rondina）及彭絲（Bernadeth Pons）的組合，這不僅是克蘭西首度在大鵬灣奪冠，更是兩人今年開始合作後的首冠。

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費耶絲去年搭配芙萊明（Jasmine Fleming）在屏東站封后，今年再度成為屏東公開賽冠軍得主，她笑說「超開心！我真的、真的很高興，這是我和Taliqua一起拿的第1座冠軍，而且是在我熟悉又喜愛的台灣，實在是令人覺得太驚喜了！」

克蘭西則表示，和新隊友一起拿到冠軍感覺很棒，我們的金牌戰對手極具韌性，因此能獲勝更加開心，她們在周末的比賽中，亦也曾遇到問題，但一一溝通、解決，而且拿到最想要的成績，真的很棒。

銅牌戰則是由亞沙運金牌的泰國娜拉芳拉帕（Tatavadee Naraphornrapat）、沃拉皮拉洽雅功（Kongphopsarutawadee Worapeerachayakorn）奪下，娜拉芳拉帕說，去年於此站獲得第2名，今年雖止步第3名，還是感到非常自豪。因為這屆賽事有很多名將、強隊，像是澳洲、日本選手，而且遇到的風、雨，甚至可以說風暴，讓我們每下擊球都感覺很艱難，這種情況下我們依然拿到銅牌，為自己、搭檔和教練感到驕傲。

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