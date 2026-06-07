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田徑》19歲神童布森200公尺飆破大會奪金 還寫泰國新猷

2026/06/07 22:22

布森。（記者林正堃攝）布森。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕19歲泰國短跑神童布森（Puripol Boonson）今天在新北國際田徑公開賽男子200公尺項目，無懼跑道濕滑，飆出驚人的20秒03奪金，不僅打破大會紀錄，更一舉刷新由自己保持的20秒07泰國全國紀錄與亞洲U20紀錄。

布森今天一起跑就甩開對手，出彎道後全速衝刺更是讓人看不到車尾燈，最終跑出驚人的20秒03，打破去年由日本選手飯塚翔太寫下的20秒54大會紀錄，並且同時創下台灣和泰國賽道史上的最速成績。

賽後接受訪問時布森表示，「台灣的天氣跟泰國很像，不過可能雨水特別多，導致熱身沒辦法做得很充分，但問題不大我們可以適應的很好。而且台灣有很棒的粉絲熱情為我加油，這讓一切都感覺很美好。」

「今天的比賽教練給了很多不同的技巧指導，包括起跑的方面。如果要說最喜歡的，應該就是在剛出彎道進入最後100公尺時，那是我可以注入最多力量的階段，然後夠把平常訓練的成果盡全力發揮出來。那是我最喜歡的階段。」布森強調，接下來他也希望在亞運賽場上能再創佳績、突破自己。

印度好手庫朱爾（Animesh Kujur）跑出20秒47獲得銀牌，同樣打破大會紀錄，台灣選手葛吳諺明則跑出20秒65收下銅牌。

葛吳諺明。（記者林正堃攝）葛吳諺明。（記者林正堃攝）

葛吳諺明。（記者林正堃攝）葛吳諺明。（記者林正堃攝）

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