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法網》德國30年來第一人！茲維列夫5盤激戰大滿貫冠軍到手

2026/06/08 02:23

茲維列夫。（法新社）茲維列夫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽男單決戰，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）歷經5盤拉鋸，6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6 ：1力退義大利第10種子科博利（Flavio Cobolli），職業生涯首座大滿貫冠軍終於到手，也是德國近30年來首位四大賽男單贏家。

本屆法網紅土冷門連環爆，身為倖存最大咖種子，茲維列夫正是頭號熱門，尤其他已斬獲兩屆ATP年終賽冠軍、7座大師賽金盃，以及東京奧運男單金牌。只不過，29歲的茲維列夫過去3度打進大滿貫決賽，包括2020年美國公開賽、2024年法網，以及2025年澳洲公開賽，全都功虧一簣屈居亞軍，如今第4度叩關總算突破圓夢，笑捧火槍手盃並一吐「四大賽皆空」的悶氣，獨享280萬歐元（約1.03億台幣）獎金。

面對首闖大滿貫壓軸的24歲好友科博利，29歲的茲維列夫發揮豐富經驗與底線實力，第4盤雖然搶7失手，決勝盤他重振旗鼓，接連雙破4：0壓制難纏對手，激戰4小時16分鐘出線，如願在羅蘭加洛斯笑到最後，獲勝當下茲維列夫雙手掩面，情緒激動躺在紅土賽場，隨後與科博利在網前熱情擁抱，享受全場觀眾熱情掌聲。

茲維列夫已是公開賽年代（自1968年起）第3位笑捧大滿貫男單金盃的德國人，也終結日耳曼同胞長達30年的四大賽冠軍荒，前一位正是1996年澳洲公開賽的貝克（Boris Becker）。

茲維列夫。（路透）茲維列夫。（路透）

茲維列夫。（法新社）茲維列夫。（法新社）

茲維列夫（右起）與科博利。（美聯社）茲維列夫（右起）與科博利。（美聯社）

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