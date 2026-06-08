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法網》曾經4強骨折、決戰失利！茲維列夫終於贏得冠軍結局

2026/06/08 06:56

茲維列夫。（法新社）茲維列夫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽對於茲維列夫（Alexander Zverev）來說別具意義，這位德國名將曾在此扭傷骨折，甚至爭冠失利，如今終於贏得冠軍結局，自我救贖的滋味格外甜美。

「這片球場對我相當特別，人生中最美好和最糟糕的時刻，全都發生在這裡。」茲維列夫2022年法網4強戰領先西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）時，卻意外嚴重扭傷右腳踝，甚至只能坐著輪椅含淚離開菲利普夏蒂埃中央球場，「當時我就躺在那邊的角落裡，傷處有7處韌帶斷裂、兩處骨折。」

動手術休息大半年後復出，茲維列夫好不容易打進2024年羅蘭加洛斯決戰，卻又輸給西國後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），「現在終於迎來了一個圓滿結局。」29歲的他如釋重負，由衷感謝團隊長期支持，「我們經歷過傷病、心碎和失敗，在最重要的時刻，有時也會淪為失敗者。但我們現在是大滿貫冠軍，這才是最重要的。」

至於科博利首闖大滿貫壓軸，雖然力拚5盤不敵好友茲維列夫，義大利第10種子英雄相惜盛讚：「Alexander，若有人問我誰配得上這冠軍，我總會說是你！能和你同場競技是我的榮幸。我為你高興，但同時也感到難過，因為離勝利如此之近，我能感受到那種失敗遺憾。既然你已實現夢想，那就讓我下次贏吧。」

茲維列夫。（美聯社）茲維列夫。（美聯社）

茲維列夫。（法新社）茲維列夫。（法新社）

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