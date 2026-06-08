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茲韋列夫法網封王　4闖大滿貫決賽終高舉金盃

2026/06/08 04:00

〔中央社〕德國好手茲韋列夫今天在法國網球公開賽決賽歷經5盤激戰，擊敗義大利選手科博利，4度闖進大滿貫決賽終於高舉生涯首座金盃。

法新社報導，大會第2種子茲韋列夫（Alexander Zverev）在中央球場（Court Philippe Chatrier）耗時4小時16分鐘，以6比1、4比6、6比4、6比7（5/7）、6比1戰勝科博利（Flavio Cobolli），成為自從1996年球星貝克（Boris Becker）在澳洲網球公開賽奪冠以來，首位贏得大滿貫賽事的德國男網選手。

這是茲韋列夫職業生涯第4度闖進大滿貫決賽，也是繼2024年令人扼腕與冠軍失之交臂之後，在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的第2次。

他賽後說：「這座球場對我有很多特殊意義…但是現在終於有一個幸福結局。」他2022年4強賽在中央球場對上納達爾（Rafael Nadal）時因踝關節損傷而提前結束當季，2024年決賽與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）鏖戰5盤惜敗。

在頒獎典禮上，他看向團隊表示：「我們曾經經歷失利，也在最重要時刻成為輸家，但重要的是，我們現在終於成為大滿貫冠軍。」

29歲的茲韋列夫把握艾卡拉茲因傷缺陣、球王辛納（Jannik Sinner）及名將喬科維奇（Novak Djokovic）意外提前出局的絕佳機會，終於突破長年大滿貫金盃荒的窘境。

不過，世界排名第3的茲韋列夫本場發生54次非受迫性失誤，並非一路順風，所幸終仍擺脫「最具實力卻尚未贏得大滿貫」的標籤。

24歲的科博利這場比賽開賽明顯緊張，看起來似乎不太適應大賽壓力，才39分鐘就失守首盤，發生16次非受迫性失誤。

次盤科博利逐漸適應比賽節奏，連續3度保發後，第7局趁勢破發。茲韋列夫此前發球局未遭威脅，卻在這一局出現兩次雙發失誤，破發點時還正手拍失穩，氣得轉頭對教練團比手畫腳表達不滿。科博利信心逐漸增強，順利保發拿下第2盤，重燃比賽氣勢。

第3盤科博利在第10局原本30比0領先，卻連失4分而拱手讓出盤分。

世界排名第14的科博利下週將首次擠進世界前10，第4盤時，雖然他開局率先破發，卻與對手分別兩度遭到破發，包括他在5比4時領先時失守發球局。不過這位義大利好手調整心態，將比賽帶入搶七，並靠著第2個盤末點擊出強勁正手拍致勝球，把戰局逼進決勝盤。

第5盤茲韋列夫首局破發，錯失回破機會的對手後來再遭破發，比分拉開到3比0。茲韋列夫第4局成功化解3個破發點，之後一路穩穩領先，最終靠著對手在第2個冠軍點高壓扣殺出界，他隨即倒臥紅土上慶祝封王。（編譯：何宏儒）1150608

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