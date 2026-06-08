MLB》180公里暴力安！六月狂谷打擊率0.480 道奇慘敗天使無緣橫掃

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場與天使的「高速公路大戰」系列最終戰，日本二刀流巨星大谷翔平單場雙安，連續2場敲出安打，可惜球隊終場以5：13慘敗給天使，3連戰無緣橫掃對手。

道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）今天狀況不佳，主投1.1局失2分提前退場，道奇2局上就啟用牛棚車輪戰，道奇3局下靠著大谷翔平和佛里曼連續安打串聯，塔克滾地球送回大谷得到第1分。

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天使捕手里維羅（Sebastian Rivero）2局上和4局上各打回2分打點，希瑞（Jose Siri）第5局也敲安貢獻2分，將領先優勢擴大至6：1。

拉辛（Dalton Rushing）6局下率隊追分，用右外野3分彈砲轟天使王牌投手索里安諾（José Soriano），下一棒沃德（Ryan Ward）背靠背開轟，追到5：6一分落後。索里安諾此役主投6局被敲8安失5分，有4分為責失分，另有2次三振和2次保送，防禦率升至2.96。

不過天使也砲聲隆隆，阿德爾（Jo Adell）和內托（Zach Neto）雙雙開轟，7局上單局灌進6分奠定勝基，里維羅繳出5安猛打賞，進帳6分打點，天使終場以13：5大勝道奇，中止2連敗，索里安諾也收下本季第7勝，斯漢苦吞本季第3敗。

大谷翔平今天5打數2安打，首局首打席擊出中外野飛球出局，3局下敲出強勁右外野安打，擊球初速高達112.3英里（180.7公里），第5局右外野飛球遭接殺，7局下擊出內野安打，第8局吞下三振，打擊率升至0.302，OPS為0.939。值得一提的是，大谷翔平6月打擊率高達0.480，打擊手感十分火燙。

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