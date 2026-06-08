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MLB》「法官」球棒有加持！奇澤姆借用轟3分砲、洋基擊退紅襪登美東龍頭

2026/06/08 08:44

奇澤姆。（路透）奇澤姆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最終場，雖然MVP重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）因傷高掛免戰牌，但他的球棒對「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）有意外加成，前3打數都吞K，但改拿隊長球棒之後，奇澤姆在8局下敲出右外野3分砲，幫助球隊以6：1擊敗紅襪。

洋基火球少主施利特勒（Cam Schlittler）和紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）前4局呈現激烈的投手戰，洋基在5局下靠著MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）的適時安打，率先打破僵局，但紅襪的反擊也來得很快，康崔拉斯（Willson Contreras）6局上敲出長打扳平戰局。

施利特勒此役先發5.2局失1分，被敲4支安打，投出5次三振和1次保送，防禦率降至1.87；蘇亞雷斯繳出6.1局失1分的優質先發，被敲6支安打，另有6次三振，防禦率為3.18，兩人都無關勝敗。

洋基明星重砲貝林傑（Cody Bellinger）8局下挺身而出，扮演致勝英雄，擊出超前陽春砲，葛里遜（Trent Grisham）敲安打回第3分，單場繳出3安猛打賞。前3打數都吞K的奇澤姆，改拿賈吉球棒之後，表現判若兩人，右外野3分砲，本季第8轟出爐，洋基單局灌進5分奠定勝基，洋基終場以6：1擊敗紅襪，與光芒並列美聯東區龍頭。

賈吉與奇澤姆。（美聯社）賈吉與奇澤姆。（美聯社）

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