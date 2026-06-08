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MLB》前農場首輪大物爆發！單場狂敲5安寫大都會隊史紀錄

2026/06/08 09:27

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會前農場大物班吉（Carson Benge）在今天面對聖地牙哥教士的比賽中，狂敲多達5支安打，寫下隊史最年輕紀錄。

班吉在2024年選秀以首輪第19順位被大都會選中，隔年在農場排名中位居第3並在高階1A開季，球季結束後則快速爬升至3A，今年則直接進入球隊大聯盟的名單內。

班吉剛開季仍在適應最高層級的強度，4月份的整體攻擊指數（OPS）只有0.504，但5月起開始漸漸適應，單月繳出OPS 0.801的表現。

今天班吉擔任大都會的開路先鋒守右外野，首局就擊出安打開啟攻勢並跑回球隊第1分，3、5局上半擔任首名打者皆敲安，來到6局上砲轟日本後援投手松井裕樹，大聯盟生涯第7轟出爐。

不過班吉的好表現不僅如此，8局上半面對到馬納利奇歐（Ron Marinaccio）投出低於好球帶的變速球，仍紮實擊出右半邊方向的深遠三壘安打，這場比賽狂敲5支安打，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，班吉不只成為隊史近20年來第4位單場5安還包含全壘打在內的新秀，更是以23歲又138天的年紀，成為隊史最年輕達成單場5安的菜鳥。

班吉至今在大聯盟已有62場出賽，今天的好表現讓他的打擊三圍暴漲至.265/.325/.408，這個月6場出賽OPS已經高達1.185，近況超級火燙。

除了班吉外，大都會其他選手也有重砲開轟，包括希米恩（Marcus Semien）與梅蘭德茲（MJ Melendez）也有加入其中，幫助球隊以7：3奪勝，3連戰系列賽以2勝1敗拿下優勢，明天將休兵一天，而吞下近6場第5敗的教士，明天將繼續迎戰紅人，推派前道奇明星少主畢爾勒（Walker Buehler）掛帥先發。

班吉。（美聯社）班吉。（美聯社）

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