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MLB》道奇先發右投僅投1.1局就退場 羅伯斯解釋原因「不管是誰都一樣」

2026/06/08 09:51

道奇26歲先發右投斯漢。（美聯社）道奇26歲先發右投斯漢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場「開魯閣」，以5：13不敵天使，3連戰無緣橫掃對手。26歲先發右投斯漢（Emmet Sheehan）只先發1.1局就提前退場，寫下本季最短局數。對此，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後解釋原因。

斯漢首局雖然在兩出局後被敲出二壘安打，但成功化解危機、力保不失。到了第2局，他先三振該局首名打者沙努爾（Nolan Schanuel），不過接著被敲安，再連續投出保送，形成1出局滿壘危機，隨後遭到第9棒里維羅（Sebastian Rivero）敲出中外野安打失2分，隨後就被教練團提前換下場休息。

此外，面對馬德里格爾（Nick Madrigal）時，雙方纏鬥長達14球後仍投出保送，使得他在該局的用球數暴增至35球。斯漢今天主投1.1局用49球，被敲3安失2分，三振和保送各2次，防禦率漲至4.70，苦吞本季第3敗。

「我認為他今天的球威其實不錯，」羅伯斯賽後談到斯漢表現時表示，讓一名投手在單局投超過40球，確實是一件很困難的事，而且接下來要面對的是內托（Zach Neto），後面還有「神鱒」楚奧特（Mike Trout），考量到當時的情況，我認為不應該讓他繼續處於那種壓力更大的局面之中。

羅伯斯坦言，斯漢應該覺得自己還能繼續投，但他不會讓投手在那樣的情況下勉強撐下去，不管是誰都一樣。

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