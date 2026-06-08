MLB》爭議判決連發！道奇主帥羅伯斯賽後不滿開砲：改變比賽走向

道奇總教練羅伯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場「開魯閣」，以5：13不敵天使，中斷對戰5連勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後痛批主審的好壞球判決，希望未來出棒過半也能納入挑戰範圍。

天使在2局上半1人出局一二壘有人時，第8棒希瑞（Jose Siri）選到四壞球保送上壘。當時其中一球打者收棒未揮擊，但捕手拉辛（Dalton Rushing）示意球有擦到球棒，應該是界外球，然而裁判並未採納。談到這次判決時，羅伯斯表示，主審完全沒有給出任何解釋，像這種判決原本就應該能透過重播輔助判決來檢視，以前觸身球判定原本也不是可以挑戰的項目，後來才被納入，但這次卻沒有。

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天使捕手里維羅（Sebastian Rivero）之後敲出安打，打回2分，羅伯斯認為，那次判決改變了比賽的走向。羅伯斯也提到，馬德里格爾（Nick Madrigal）第5局的出棒過半也很明顯，轉播畫面的重播顯示，球棒確實已經向前揮出，因此道奇主場球迷也對判決報以噓聲，但裁判團仍維持原判。更讓羅伯斯不滿的是，裁判之後接受打者提出的ABS挑戰，最終判定該球為「壞球」，讓打者獲得保送，而後續天使再靠適時安打攻下2分。

此役主審伊亞索納（Dan Iassogna）好球帶飄忽不定，比賽中多次出現球員提出ABS挑戰且成功的情況，談到這些爭議判決時，羅伯斯表示，這些判決確實可能影響比賽結果，聯盟目前正在討論，是否要把出棒過半納入電視重播輔助判決的範圍內，今天這場比賽，確實出現了好幾次對比賽造成實際影響的判決。

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