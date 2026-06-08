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高球》美國公開賽吳佳晏獲並列第54名 球后N.科達強勢封后

2026/06/08 09:51

N.科達。（USGA提供）N.科達。（USGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1250萬美元的美國女子公開賽今天進行最後一回合，台灣旅日女將吳佳晏以74桿繳卡，並以總桿292桿獲得並列第54名，進帳 2萬8016美元獎金，而世界球后科達（Nelly Korda）繳出69桿，以276桿奪冠。

「我感覺像在做夢，真的無法用語言來形容這場勝利對我有多麼重要。」這是科達的首次奪下美國女子公開賽冠軍，也是生涯第4座大賽冠軍。今天的領先榜非常擁擠，科達在第17洞推進了一個9英尺的小鳥推，才打破了與洛佩茲（Gaby Lopez）、胡爾（Charley Hull）以及3屆大賽冠軍田仁智並列領先的局面，最後第18洞，她冷靜地兩推保帕，抱回冠軍。

吳佳晏今天抓下1鳥、吞4柏忌，以74桿繳卡，最終排在並列第54名。她說：「這是我轉職業之後第一次來美國參加職業賽事，體會到了整個球場設定的難度，距離很長，旗位難度也非常高。我的擊球距離不太遠，所以打起來會覺得比較辛苦一點。」回顧本週的表現，吳佳晏表示，「自己身體的狀況沒有調整到特別好，短桿跟推桿的狀況也不是特別好，所以就不是特別滿意的一週。」

「這個球場最難的地方就是果嶺的坡度，因為果嶺比較硬，需要好的角度才能停球。打不遠的人第2桿要上果嶺那桿要用比較長的球桿，就比較難一點。我這週跟滿多厲害的選手一起打，看到她們對球的處理，我會覺得收穫蠻多的。」吳佳晏表示。

轉職業以來，吳佳晏一直以日巡賽為主賽場，美國女子公開賽前一周也是留在日本比賽。這讓她這一週在嚴苛的比賽之外，還面臨著長途旅行的疲憊和倒時差等各種問題，「其實有點遺憾，應該上週休息，把身體狀況調整到更好，現在就有點太累了。這一週睡不太好，身體狀況也不是特別好，但這就是巡迴賽選手需要積累的經驗。」

吳佳晏。（USGA提供）吳佳晏。（USGA提供）

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