MLB》前農場大物游擊再見安初體驗！老虎退水手奪近6場第5勝

麥戈尼格擊出生涯首支再見安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰水手的老虎，靠著前農場大物游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）生涯首支再見安打，助隊以5：4獲勝，3連戰以2勝1敗拿下優勢坐收，6月6場比賽已經收下5勝。

水手在3局上靠著2支安打先馳得點，不過4局下半麥戈尼格砲轟卡斯提歐（Luis Castillo），大聯盟生涯第4發全壘打助隊扳平比數。6、7兩局，水手一共打下4安、3保送外帶1次觸身球拿到3分，不過7局下半培瑞茲（Wenceel Pérez）在一、三壘有人時敲出2分打點三壘安打，讓老虎再次追到剩1分差距。

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9局下，水手換上終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）先抓到1出局，但隨後控球不穩連續送出保送，老虎靠著維爾林（Matt Vierling）的滾地球護送跑者上到二、三壘後，麥戈尼格挺身而出，鎖定好球帶內角高99.2英里（約159.6公里）速球敲出強勁平飛球，二壘手楊恩（Jacob Young）雖縱身一跳但球碰到手套降低滾動速度，讓壘上兩名跑者回到本壘得分，形成個人生涯首支再見安打。

曾在去年排名農場第3的麥戈尼格，今年迎來大聯盟菜鳥年表現十分精彩，包含今日已有63場出賽，敲出4支全壘打與24分打點，打擊三圍.291 /.394/.426。

老虎結束這個系列賽後休兵一天，將繼續在主場對上雙城，推派莫爾頓（Troy Melton）掛帥先發迎戰布萊德利（Taj Bradley），而水手則是要與金鶯展開4連戰首場賽事，由側投漢考克（Emerson Hancock）率先迎敵。

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