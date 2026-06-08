亞沙排》大鵬灣成澳洲男排福地？去年「金包銀」 今年有再橫掃前三

澳洲堪稱賽事最大贏家，後排左起男子銀牌卡拉克、尼可萊迪斯，女子金牌克蘭西、費耶絲，男子金牌教練，男子銅牌帕茲、皮爾西。（中華排協提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第2屆台中銀行AVC沙灘排球亞洲巡迴賽屏東公開賽昨天在大鵬灣青洲灣落幕，大鵬灣堪稱澳洲男子組福地，去年「金包銀」，今年更是橫掃前三名，最後澳洲內戰由侯傑斯（Thomas Hodges）及胡德（Ben Hood）搭檔稱王。

澳洲去年就已展現該國於沙排的強勢，今年再下一城，男子前3皆為澳洲包辦，冠軍侯傑斯、胡德以21比18、21比15直落二橫掃隊友尼可萊迪斯（Mark Nicolaidis）及卡拉克（Izac Carracher），至於衛冕失利的帕茲（D'Artagnan Potts）及皮爾西（Jack Pearse）在銅牌戰仍展現冠軍級身手，以21比9、21比15輕取泰國敦威尼（Kaewsai Dunwinit）、班路耶（Nakprakhong Banlue）組合。

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這項 AVC（Asian Volleyball Confederaton，亞洲排球聯合會）沙灘排球巡迴賽分站總獎金2萬美元，每個性別組別各1萬美元，冠軍2500美元、亞軍2000美元、季軍1500美元、殿軍1000美元，8強淘汰350美元、16強淘汰200美元。為讓大鵬灣留給國際佳賓最深的印象，所有獲獎組合也得到屏東縣政府提供的限定季節黑鮪魚啤酒，由立法委員伍麗華、中華民國排球協會副理事長姜丁引、屏東縣體育會排球委員會榮譽主任委員楊同意、東港鎮鎮長黃禎祥，以及AVC日本籍技術代表君島知喜、印度籍裁判代表Aprelius Balebu為選手們頒獎。

目前適迎黑鮪魚文化觀光季，賽前包括AVC技術官員、中華隊也前往東港漁港漁產品直銷中心觀賞黑鮪魚解體秀，並品嘗現切生魚片。眾人對解魚師嫻熟又迅速刀法讚嘆不已，不過，週日其實是休市的狀態，老闆郭水鵬說，原本雖表定休市，但這個結合國際賽會、讓更多人感受東港黑鮪魚文化機會希望能為國際賓客盛受東港人的盛情，並受屏東縣體育會排球委員會榮譽主任委員楊同意力邀才特別開店，也希望有更多人在7/5東港黑鮪魚文化觀光季結束前到訪，感受美食與在地海洋文化。

亞洲排冠軍選手胡德（左）、侯傑斯。（中華排協提供）

侯傑斯。（中華排協提供）

中華隊參訪東港黑鮪魚分切秀。（中華排協提供）

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